تعطيل مباراة فنربهتشه وبشيكطاش بكأس تركيا لشغب جماهيري

قرر حكم مباراة فنربهتشه وبشيكطاش في إياب نصف نهائي بطولة كأس تركيا لكرة القدم، اليوم الخميس، تعطيل اللقاء جراء أحداث شغب جماهيري.

وكانت الأجواء حماسية في اللقاء منذ بدايته حيث شهدت الدقيقة 30 طرد البرتغالي بيبي لاعب بشيكطاش لخشونة مع الإسباني سولدادو لاعب فنريهتشه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث توقفت المباراة في الدقيقة 57 بسبب شغب جماهيري شهدت سقوط أشياء إلى أرضية الملعب، ما أسفر عن إصابة مدرب بشيكطاش شنول غونيش، ما دفع الحكم إلى التوجه لغرفة الملابس.

وانتظر حكم اللقاء نحو نصف ساعة، وعقب استشارات مع مساعديه قرر تعطيل المباراة.

وتم تعطيل المباراة بنتيجة التعادل السلبي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.