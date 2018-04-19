مواجهة ودية بين نجوم العراق وأساطير تركيا في بغداد نهاية أبريل

قال وزير الرياضة والشباب العراقي عبد الحسين عبطان، الخميس، إنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على إقامة مباراة ودية بين نجوم العراق وأساطير تركيا نهاية الشهر الجاري.

وأضاف عبطان، في بيان، أن "المباراة الودية ستقام على أرض ملعب الشعب الدولي في بغداد في الـ27 من الشهر الجاري، ضمن مشروع وزارة الشباب والرياضة لرفع الحظر عن ملاعب بغداد".

كان رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، أعلن، في 16 مارس/آذار الماضي، رفع الحظر عن ثلاثة ملاعب عراقية في محافظات أربيل وكربلاء والبصرة.

وعلى إثره، نظم العراق الشهر الماضي بطولة الصداقة الدولية بمشاركة ثلاثة منتخبات هي العراق وسوريا وقطر؛ حيث توج الفريق القطري بلقب البطولة.

ويسعى العراق لرفع الحظر عن جميع ملاعبه والحظر الكروي على ملاعب العراق المتواصل منذ نحو 3 عقود بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في مارس إن إنفانتينو وعد بتحقيق هذا الهدف قريبا.