المصري زكريا ينال جائزة أفضل هدف في الأسبوع لأبطال آسيا

فاز هدف المصري مؤمن زكريا لاعب أهلي جدة السعودي، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل هدف في الأسبوع للجولة السادسة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة، حاز هدف زكريا في مرمى الجزيرة الإماراتي، في المباراة التي حسمها الأهلي لصالحه بهدفين لهدف هو على الأفضل وفق استفتاء الجماهير عبر موقع الاتحاد الالكتروني.

وتفوق هدف زكريا على هدف الإماراتي عمر عبد الرحمن لاعب العين في مرمى الريان القطري، وانتهت المباراة بفوز العين بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكذلك هدف الإيراني شروف موختيدينوف لاعب ناساف في مرمى الوصل الإماراتي، وانتهت المباراة بفوز ناساف بهدفين لهدف.

والهدف الأخير كان للكوري الجنوبي ليم سيون يونغ لاعب تشونبوك هيونداي في مرمى كيتشي بطل هونغ كونغ، وانتهى اللقاء بفوز تشونبوك هيونداي بثلاثة أهداف دون رد.