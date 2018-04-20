باشاك شهير يرتقي لقمة الدوري التركي مؤقتاً

ارتقى فريق باشاك شهير، اليوم الجمعة، إلى صدارة ترتيب الدوري التركي لكرة القدم مؤقتاً انتظاراً لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وتغلب باشاك شهير على ضيفه قيصري سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.

بادر باشاك شهير بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 28 عبر البوسني ادين فيسكا، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.

ومع حلول الدقيقة 54 أدرك قيصري سبور التعادل عن طريق أوموط بولوط، لتزداد الإثارة في المباراة.

وأضاف أرضا طوران الهدف الثاني لباشاك شهير في الدقيقة 66، قبل أن يحرز الهولندي أليرو اليا الهدف الثالث في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد باشاك شهير إلى 62 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد قيصري سبور عند 44 نقطة في المركز السادس.