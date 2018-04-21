أرسنال بعد فينغر.. هل يعيد "مدفعجية لندن" أمجادهم بين الأربعة الكبار؟

يمثل قرار الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم بالتنحي عن منصبه بعد 22 عاما، نهاية حقبة مهمة في تاريخ المدرب والنادي اللندني، أيضا فرصة لفريق "المدفعجية" لإعادة ترسيخ موقعه بين الكبار في إنجلترا وأوروبا على حد سواء.

وأعلن فينغر في بيان نشره النادي على موقعه الإلكتروني الجمعة أنه سيغادر ناديه نهاية الموسم الحالي وقال "بعد دراسة متأنية ومفاوضات مع النادي، أشعر بأن الوقت مناسب للتخلي عن منصبي في نهاية الموسم".

وتابع "أنا ممتن لأنه كان لي شرف خدمة النادي لسنوات عديدة لا تنسى".

وانهال المديح من لاعبين سابقين وحاليين ومنهم خصوم الأمس على مدى العقدين الماضيين، مثل الاسكتلندي "السير" أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق ومدربه الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو، للإشادة بمشوار فينغر الطويل مع أرسنال ومساهمته في "ثورة" كرة القدم الإنجليزية في العقدين الماضيين.

إلا أن رحيل فينغر لم يأت من فراغ، بل يحصل بعد دعوات متزايدة له بالتنحي، لاسيما من قبل مشجعي النادي اللندني الغاضبين من تراجعه خلف منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل فينغر في الفوز بلقب الدوري منذ 14 عاما، وتحديدا منذ أن حقق أعظم إنجاز في تاريخ النادي اللندني موسم 2003-2004 مع التشكيلة التي "لا تقهر" حيث فاز باللقب من دون تلقي أي خسارة.

وازدادت الفجوة بين فينغر وجماهير النادي بعدما فشل الموسم الماضي في بلوغ دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما، وهي المسابقة التي لم يتمكن النادي من تخطي دورها ثمن النهائي منذ عام 2010.

وهذا الموسم، يعول أرسنال على احتمال فوزه بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، اذ ان ترتيبه الحالي في الدوري (المركز السادس، وهو الأسوأ في مسيرة الفرنسي) لن يتيح له التأهل كأحد أفضل أربعة أندية انكليزي.

وبلغ "المدفعجية" نصف نهائي "يوروبا ليغ"، وتنتظرهم مواجهة صعبة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، ذهابا في لندن في 26 نيسان/أبريل الحالي، وإيابا في مدريد في الثالث من أيار/مايو المقبل.

ووجه الرئيس التنفيذي لأرسنال اليوناني إيفان غازيديس تحية حارة من القلب لفينغر الجمعة، إلا أنه تهرب من أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان الفرنسي الذي مدد عقده الموسم الماضي لعامين، قد اختار الرحيل من تلقاء نفسه، أو أنه قام بذلك بعد ضغوط من مجلس الإدارة.

وشدد غازيديس على أنه توجب التوصل إلى قرار بهذا الشأن قبل نهاية الموسم، لمنح أرسنال فرصة لإيجاد البديل المناسب. وقال "سيكون صيفا مكثفا مع كأس العالم في منتصفه وباب ضيق للانتقالات، لذا أعتقد أنه من الأفضل بالنسبة لنا جميعا أن نتمتع بهذا الوضوح" في أقرب وقت ممكن.