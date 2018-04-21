كارابوك سبور أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى التركي

هبط فريق كارابوك سبور، اليوم السبت، إلى دوري الدرجة الأولى التركي لكرة القدم.

وتلقى كارابوك سبور هزيمة من ضيفه بورصه سبور، بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.

وأحرز رباعية بورصه سبور الأرجنتيني بابلو باتالا والسنغالي موسى سو من ركلة جزاء، وباريش ياردمجي، والروماني بوغدان ستانكو من ركلة جزاء في الدقائق الـ 36 و44 و60 و90، بينما جاء هدف كارابوك سبور الوحيد عبر مراد أقن في الدقيقة الـ 45.

وبذلك، تجمد رصيد كارابوك سبور عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، فيما ارتفع رصيد بورصه سبور إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وقبل أربع جولات من نهاية المسابقة، هبط كارابوك سبور بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين عثمانلي سبور صاحب المركز الخامس عشر إلى 20 نقطة مما يعني استحالة لحاق الأول بالأخير.

ووفقًا للوائح المسابقة فإنه يهبط إلى دوري الدرجة الأولى أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة بجدول الترتيب من إجمالي 18 فريقًا.

وفي مباراة ثانية، فاز عثمانلي سبور على مضيفه غينتشلاربيرليغي بثلاثية نظيفة، أحرزها المغربي الجنسية ذو الأصول الفرنسية أدريان ريجاتين (هدفين)، وسردار غورلر في الدقائق الـ 26 و74 و77.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد عثمانلي سبور إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد غينتشلاربيرليغي عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.

ويتصدر باشاك شهير ترتيب المسابقة مؤقتًا برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن غلاطة سراي.