بشيكطاش يواصل مطاردة غلاطة سراي متصدر الدوري التركي

واصل فريق بشيكطاش، اليوم الأحد، مطاردته لغلاطة سراي على قمة ترتيب الدوري التركي لكرة القدم.

وتغلب بشيكطاش على ضيفه ملاطيا سبور بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.

بادر بشيكطاش بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 13 عبر الإسباني ألفارو نيغريدو، إلا أن ملاطيا أدرك التعادل في الدقيقة 33 عن طريق الفرنسي ميكائيل بيريرا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، أضاف بشيكطاش الهدفين الثاني والثالث عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا والبرتغالي ريكاردو كواريزما في الدقيقتين 81 و88.

بذلك، ارتفع رصيد بشيكطاش إلى 62 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف غلاطة سراي المتصدر، بينما تجمد رصيد ملاطيا سبور عند 38 نقطة في المركز العاشر.