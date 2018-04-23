أرسنال الإنكليزي يكشف عن إصابة المصري محمد النني

كشف نادي أرسنال الإنكليزي، اليوم الاثنين، عن الإصابة التي تعرض لها لاعب كرة القدم المصري محمد النني.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، "عقب فحوصات وخضوع اللاعب للأشعة اليوم يمكن أن نؤكد أن محمد النني تعرض لتمزق في أربطة كعبه الأيسر".

وأضاف البيان "نأمل في أن يكون النني جاهزاً للعودة للمباريات مرة أخرى هذا الموسم ونحن على تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم"، ولم يكشف النادي عن فترة غيابه عن الملاعب.

وسيلتقي أرسنال مع أتليتكو مدريد الإسباني في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في لندن يوم الخميس المقبل.

وخرج النني محمولاً على محفة في نهاية الشوط الأول في مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في الدوري المحلي (البريمرليغ)، والتي انتهت بفوز أرسنال بأربعة أهداف لهدف، إثر التحام مع مارك نوبل لاعب المنافس.