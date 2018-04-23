المصري محمد صلاح يفوز بجائزة "أفضل لاعب كرة قدم" بإنجلترا هذا العام

فاز محمد صلاح بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب في البلاد بعد موسم استثنائي قدم خلاله مستويات رائعة مع فريقه ليفربول.

جناح "الريدز" وهدافه نال الجائزة متفوقا على كل من كيفن دي بروين، وديفيد سيلفا، وليروي ساني، وهاري كين، وديفيد دي خيا.

وبهذا يصبح صلاح، صاحب الـ25 عاما، أول مصري وثاني عربي (بعد الجزائري رياض محرز) ينال هذه الجائزة المرموقة كأفضل لاعب بأفضل الدوريات الأوروبية لكرة القدم وأعرقها.

يقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، حيث يتصدر حاليا جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفا، متفوقا بخمسة أهداف على كين (لاعب توتنهام) قبل 3 مباريات على نهاية المسابقة، كما قاد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2008.

"الملك المصري"، هكذا يلقبه عشاق ليفربول الذين رأوا في صلاح أو "مو" بطلا أعاد للفريق مجده الغائب منذ سنوات.

وصل صلاح إلى ليفربول قادما من نادي روما الإيطالي في صفقة بلغت 39 مليون جنيه استرليني، شكك كثيرون في هذه الصفقة خاصة بعد تجربة صلاح السابقة مع نادي تشيلسي، حيث لم يشارك أساسيا لفترة طويلة وفضل المدير الفني للبلوز وقتها، جوزيه مورينيو، الاستغناء عنه.

وأمام الفتى الذهبي، الذي قاد بلاده هذا العام أيضا للوصول إلى بطولة كأس العالم التي ستنطلق هذا الصيف لأول مرة منذ عام 1990، فرصة لتحطيم الأرقام القياسية حيث يفصله هدف واحد فقط ليتربع على عرش هدافي "البريميرليج".