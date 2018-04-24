تعرف على الهدية "المميزة" التي ستقدمها السعودية للمصري محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية سعودية، أن السلطات المحلية بالمملكة قررت إهداء النجم المصري الدولي محمد صلاح، جناح لاعب ليفربول، الإنجليزي، هدية مميزة، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية، أن نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، فهد الروقي، كشف عن قرار السلطات السعودية بإهداء محمد صلاح قطعة أرض بمكة بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.

وقال "الروقي"، في تصريحات نقلتها الصحيفة السعودية: هناك أوجه وخيارات عدة في إهداء قطعة الأرض، وذلك حسب الكابتن محمد صلاح، ووفقا للنظام.. ففي حالة إجازة النظام تملك أرض للكابتن فسوف تكون في منطقة مكة المكرمة، خارج حدود الحرم، أو يتم عمل وقف على هذه الأرض تحت رعاية إمارة المنطقة، كبناء مسجد أو نحوه.

وأضاف: الأسباب التي دعتنا لإعلان هذا الإهداء هو دعم شباب القدوة، أمثال الكابتن محمد صلاح، تحت اسمه ورعايته، وإذا رغب في الاستفادة من قيمة القطعة فستباع، ويتم تسليمه مبلغها.