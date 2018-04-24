هل يثأر بايرن ميونخ من مدريد؟ أم للملوك رأي آخر؟

تفوح رائحة الثأر من الموقعة المنتظرة بين بايرن ميونيخ الألماني وضيفه ريال مدريد الإسباني الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد مباراة الإياب في الأول من أيار/مايو. أما المباراة النهائية للبطولة فستقام في 26 ايار/مايو في كييف.

ويحفل تاريخ البطولة بالمواجهات المثيرة بين الفريقين العريقين المتوجين معا 17 مرة، 12 لريال (رقم قياسي) و5 مرات لبايرن، لكن "الملكي" الإسباني خرج فائزا من المواجهتين الأخيرتين في 2014 و2017 وتوج بطلا في المناسبتين.

لذلك فإن مواجهتهما غدا التي تعتبر بمثابة النهائي المبكر، تحمل معاني الثأر وأيضا التحدي بعد أن أعلن مسؤولون في بايرن أن فريقهم هو الوحيد القادر على إلحاق الهزيمة بالريال.

ويتساوى الفريقان في تاريخ المواجهات في دوري الأبطال، إذ التقيا 24 مرة، ففاز كل من بايرن وريال 11 مرة، وتعادلا مرتين، بحسب إحصاءات الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

كما التقى الفريقان ست مرات في نصف نهائي المسابقة بصيغتيها القديمة والجديدة، وكان العبور إلى النهائي من نصيب بايرن أربع مرات.

وتفوق الريال بوضوح على منافسه ذهابا وإيابا في النسخة الماضية، ففاز 2-1 في ميونيخ بهدفين لنجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو و4-2 في مدريد منها هاتريك للأخير، في طريقه إلى اللقب الثاني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

لكن بايرن اختلف كثيرا عما كان عليه في الموسم الماضي، ويقوده منذ تشرين الاول/اكتوبر 2017 المدرب المخضرم يوب هاينكس (72 عاما)، آخر من أحرز معه اللقب الأوروبي في 2013 حين توج بالثلاثية التاريخية (مع الدوري والكأس المحليين).

ويأمل بايرن بتكرار الثلاثية مع هاينكس، إذ توج بلقبه السادس على التوالي في الدوري، ووصل الى نهائي الكأس ضد فرانكفورت.

- هاينكس والثلاثية -

هاينكس نفسه من قاد ريال الى اللقب عام 1998 حين كان زيدان لاعبا في صفوف الفريق. وكان طعم ذلك اللقب مختلفا لأنه كان الأول للفريق الإسباني بعد انتظار 32 عاما، رفع بعده عدد ألقابه في البطولة إلى سبعة.

وقال هاينكس بعد سحب قرعة نصف النهائي "هذا لقاء استثنائي. سنواجه حامل اللقب، فريق ممتاز مع لاعبين استثنائيين، مثل رونالدو"، في حين اعتبر المدير الرياضي للنادي، البوسني حسن صالح حميدزيتش أن ريال "خصم مذهل. أقصانا في الموسم الماضي ونريد أن نكون أفضل هذه السنة (...) أنا متفائل. لدينا احترام هائل لهم لكننا لسنا خائفين".

وجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه تحذيرا إلى ريال مدريد قبل نحو أسبوع على اللقاء المرتقب بينهما، معتبرا أن النادي الألماني هو الوحيد القادر على هزيمة النادي الملكي.

وقال رومينيغه "يجب أن نحافظ على تركيزنا حتى الأربعاء المقبل، وإذا كان ثمة فريق قادر على إلحاق الهزيمة بريال مدريد في الوقت الحالي، فهو بايرن ميونيخ".

لكن زيدان كان متفائلا بالقول "أعتقد أننا أفضل حتى من الموسم الماضي (...) لن يتمتع فريق بالأفضلية (في مواجهة ريال وبايرن)، ربما نحن في موقع أفضل كوننا نخوض الإياب على أرضنا، لكن أعتقد أن الفرص متساوية".

وبدا مدير ريال إميليو بوتراغوينيو واثقا أيضا "الفوز بمباراتين نهائيتين تواليا هو إنجاز تاريخي فعلا، وبالتأكيد احتمال بلوغ المباراة النهائية للموسم الثالث هو مصدر تحفيز هائل (...) سنرى ما نحن قادرون عليه، إلا أنني واثق".

- رونالدو الحاسم -

يعلق ريال آمالا كبيرة على نجمه رونالدو للعودة من ميونيخ بنتيجة جيدة كما فعل العام الماضي، وهو ما يخشاه المعسكر البافاري.

وقال هاينكس في معرض حديثه عن رونالدو "كان حاسما في العديد من المحطات، لكن أيضا ثمة قدرات عامة مهمة للفريق، لكنني آمل في ألا يكون (رونالدو) في يوم كبير ضدنا".

ورونالدو (33 عاما) هو الهداف التاريخي لدوري الأبطال مع 120 هدفا بينها 15 هذا الموسم.

وفي حين تبدو تشكيلة زيدان شبه مكتملة، فإن بايرن يعاني من إصابات أبرزها للاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال الذي خضع إلى عملية جراحية في الركبة ستبعده حتى نهاية الموسم.

ويغيب أيضا الفرنسي كينغسلي كومان الذي خضع لعملية جراحية في شباط/فبراير الماضي في كاحله، ويستمر غياب الحارس مانويل نوير الذي عاد إلى التمارين بعد تعافيه من كسر في القدم أبعده منذ أيلول/سبتمبر، إلا أنه لم يشارك بعد في المباريات.