المخرج يقطع لحظة سجود محمد صلاح في احتفاله بالتسجيل أمام روما

قام مخرج مباريات دوري أبطال أوروبا، بقطع جزء من احتفال محمد صلاح بأهدافه خلال البث المباشر في المباراة التي جمعت ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي في الدور قبل النهائي.

وكما لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الجزء الذي تم قطعه هي لحظة سجود صلاح بعد إحرازه الهدف. إذ لم يتح للمشاهدين رؤية صلاح أثناء سجوده، بل قام المخرج فقط بإظهار المشجعين يحتفلون بين الحين والآخر.

وبعد كل هدف يسجله، يحتفل المهاجم المصري من خلال السجود، والذي أصبح الآن بمثابة علامته التجارية.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان قطع لحظة السجود قد تم عن قصد أم لا.

وسط تصاعد كراهية الإسلام في المملكة المتحدة، كان صلاح سفيرا للنوايا الحسنة في بريطانيا.

حتى أنه ألهم جماهير النادي الإنجليزي للهتاف بهتافات إيجابية، حيث يشتهر عشاق كرة القدم بهتافاتهم العنصرية وكراهية الأجانب.

وابتكرت جماهير ليفربول أغنية جديدة لنجمها المصري محمد صلاح، الذي سجل هدفين في مرمى روما الإيطالي، وصنع هدفين آخرين، أشار فيها المشجعون إلى إمكانية اعتناقهم الدين الإسلامي في حال سجل اللاعب المصري المزيد من الأهداف. وتقول كلمات الأغنية "إذا كان جيدا بما فيه الكفاية لي، إذا سجل المزيد من الأهداف، سأصبح مسلما مثله".

وسجل اللاعب المصري الدولي 43 هدفًا في هذا الموسم في جميع المسابقات. كما صنع 15 هدفاً آخرا لزملائه في الفريق.

المصري، الذي تم اختياره كأفضل لاعب من قبل "رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين" في الأسبوع الماضي، هو هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي برصيد 31 هدفاً.