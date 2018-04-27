صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

فاز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقًا لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حصل صلاح على نسبة 92 بالمائة، مقابل 8 بالمائة للبرازيلي مارسيلو دا سيلفا، لاعب ريال مدريد الإسباني، تبعًا لتصويت الجماهير.

وترشح صلاح لجائزة (لاعب الأسبوع) هذا الموسم، 5 مرات فاز في 4 منها.

وكانت المرة الوحيدة التي خسرها النجم الدولي المصري أمام الإيطالي صاحب الأصول المصرية، ستيفان الشعراوي لاعب روما، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز ليفربول على روما الإيطالي بخمسة أهداف لهدفين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أحرز فيها صلاح هدفين وصنع اثنين آخريْن.

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول، حيث شارك في 47 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.