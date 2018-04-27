"فيفا" يرفع حظر إبرام صفقات لضم لاعبين جدد عن طرابزون التركي

أعلن نادي "طرابزون سبور" التركي، أن لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفعت الحظر الذي فرضته عليه في مارس/ آذار الماضي بشأن حرمانه من إبرام أي تعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال النادي التركي، في بيان نشره، اليوم الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني، إن "القرار جاء نتيجة للإجراءات والاعتراض الذي قدّمه إلى الفيفا على خلفية فرض الحظر في مارس/ آذار المنصرم".

وأشار النادي إلى تلقيه أمس خطابًا رسميًا من "فيفا"، يُفيد بعدم وجود أية عوائق أمامه بشأن إبرام تعاقدات خلال موسم 2018-2019.

وكان "طرابزون سبور"، أعلن في 8 مارس/ آذار الماضي، أن العقوبة جاءت إثر تقديم نادي ترينسين السلوفاكي شكوى بعدم قيامه بسداد مبلغ 250 ألف يورو في صفقة التعاقد مع ماتيوس بيرو خلال موسم 2015-2016.

وأكد النادي وقتها أنه تم تسديد قيمة الصفقة للنادي السلوفاكي، إلّا أن الأخير لم يقم بإيضاح ذلك لـ"فيفا".