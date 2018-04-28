أرزنجان التركية تحتضن أول مضمار لرياضة "القفز الحر" في البلاد

أنهت بلدية كمالية بولاية أرزينجان شرقي تركيا، أعمال إنشاء مضمار Via Ferrata المخصص لرياضتي القفز الحر، والقفز الحر بطريقة الخفافيش Buse Jamp، Wingsuit.

وسيكون مضمار Via Ferrata أول مضمار في تركيا لرياضة القفز الحر والقفز الحر بطريقة الخفافيش.

وشارك في إنشاء المضمار كل من بلدية قضاء كمالية وقائمقام القضاء والجمعية الثقافية والتنموية.

واستمرت أعمال الإنشاء 23 يوما على يد فريق من خبراء متسلقي الجبال الأتراك، ويقع المضمار على ارتفاع 470 مترا.

وقال نائب رئيس الجمعية الثقافية والتنموية في قضاء كمالية، فريدون جليكمان، إن المضمار الجديد هو أول مضمار لرياضة القفز الحر في تركيا، وإنهم أطلقوا عليه اسم "باب الجنة المفتوح".

من جانب آخر، وصف ممثل الجمعية راغب كوناي صو المضمار بأنه "حافل بالأدرينالين"، قائلاً: "بفضل أعمال إعداد مضمار Via Ferrata، أصبح تسلق الجبل أسهل وبإمكان المغامرين أنّ يجروا عدة قفزات في اليوم الواحد".