ريال مدريد يستعد لواقعة بايرن ميونخ بفوز مع البدلاء على ليغانيس

أراح الفرنسي زين الدين زيدان أساسييه وتخطى ضيفه ليغانيس المتواضع 2-1، السبت في المرحلة الـ 35 من الدوري الاسباني في كرة القدم، قبل مباراته المنتظرة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ الالماني في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

بعد عودته من ميونيخ ظافرا بفوز هام على بايرن 2-1 وقطعه شوطا كبيرا نحو النهائي الثالث تواليا في البطولة القارية التي يحمل رقمها القياسي (12)، قلص ريال الفرق الى نقطة مع اتلتيكو مدريد الثاني والذي يحل على الافيس الاحد، فيما يحتاج برشلونة المتصدر الى نقطة من مواجهة مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا القريب من الهبوط لاحراز اللقب.

وقرر زيدان اراحة الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي رافايل فاران وسيرخيو راموس، كما غاب عن التشكيلة ايسكو وداني كارفاخال وناتشو. ودفع زيان بامثال الحارس كيكيو كاسيا، خيسوس فاييخو، المغربي اشرف حكيمي، الفرنسي تيو هرنانديز، ماركوس ليورنتي، داني سيبايوس وبورخا مايورال، فيما تراجع البرازيلي كاسيميرو من خط الوسط الى الدفاع.

على ملعب "سانتياغو برنابيو" وامام 60 الف متفرج، افتتح الويلزي غاريث بايل، المبعد عن المباريات الاخيرة، التسجيل من مسافة قريبة بعد تسديدة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ارتدت من الدفاع (8)، ليسجل هدفه الثاني عشر هذا الموسم.

وعزز المهاجم بورخا مايورال النتيجة عندما تابع كرة في المرمى الخالي من مسافة قريبة بعد محاولة خاطئة من الحارس لابعاد الكرة (45+1).

وفي الشوط الثاني، قلص الصربي داركو برازاناتش الفارق بعد عرضية مقشرة من المغربي نور الدين امرابط على الجهة اليسرى من مرمى الحارس كيكو كاسيا (66).

وسجل ميكيل سان خوسيه هدفين في مرمى فريقه (15 و54) ففاز ريال سوسييداد على ضيفه اتلتيك بلباو 3-1 في دربي باسكي.

واضاف للفائز الذي طرد له روبن باردو (85)، ميكيل اويارسابال (36)، فيما سجل للخاسر راوول غارسيا (59 من ركلة جزاء).