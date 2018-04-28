نادي الفجيرة الإماراتي يقيل مارادونا لإخفاقه في تحقيق أهداف النادي

أن تصبح أسطورة في كرة القدم فهذا أمر، وأن تحافظ على موقعك وصورتك أمام الجمهور أمر آخر؛ وهو ما حدث مع الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا إذ لا يختلف اثنان على مستواه العالم كلاعب، لكنه أخفق عندما اتخذ قرار التدريب فلم يحقق أي إنجاز.

بدأ مارادونا (57 عامًا) مشواره التدريبي عام 2008 عندما قرر رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة خوليو غرندونا تولي الأسطورة تدريب "راقصي التانغو" خلفًا للمدرب ألفيو بازيلي الذي استقال من منصبه عقب الهزيمة من تشيلي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال جنوب إفريقيا 2010.

وتواجد مارادونا مع منتخب بلاده في المونديال الإفريقي، إلا أنه فشل في تحقيق حلم جماهير بلاده بالتتويج باللقب، حيث ودّع المسابقة من ربع النهائي بعد هزيمة قاسية من ألمانيا برباعية نظيفة.

وفور الخروج من المونديال، اتخذ مسؤولو الاتحاد الأرجنتيني للعبة قرارًا بإقالته من تدريب الفريق.

بعدها توجه مارادونا إلى الإمارات، وأصبح نادي الوصل هو تجربته التدريبية الثانية عام 2011 ، وحاول أن يحقق إنجازًا على الصعيد التدريبي، لكنه أقيل بعدها بعام. وإنما تمت إقالة مارادونا من تدريب الوصل لسوء النتائج التي حققها مع الفريق في موسم 2011-2012.

ثم غاب الأسطورة الأرجنتينية عن التدريب لسنوات، قبل أن يتولى في مايو/ أيار 2017 مسؤولية تدريب نادي الفجيرة الإماراتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

حاول مارادونا بشتى الطرق، قيادة الفريق للتأهل إلى دوري الأضواء والشهرة، وظل يكافح مع الفريق إلا أنه فشل في تحقيق حلم مسؤولي النادي، فتمت إقالته اليوم الجمعة.

ومنذ توليه مسؤولية تدريب الفجيرة، حقق فريق مارادونا الفوز في 11 مباراة وتعادل في مثلها دون أن يتلقى أي هزيمة، ورغم ذلك لم يتأهل لدوري المحترفين المحلي. بينما ودّع مسابقة كأس الإمارات من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة من العين بهدفين مقابل أربعة أهداف.

ورغم إخفاقه التدريبي، إلا أن العالم لا ينسى إنجازات دييغو مارادونا كلاعب حيث توّج بلقب الدوري الأرجنتيني مرة واحدة مع بوكا جونيور، بالإضافة إلى فوزه ببطولات كأس ملك إسبانيا، وكأس الدوري المحلي، وكأس السوبر الإسباني بإجمالي مرة واحدة في كل منهما عندما كان لاعبًا مع برشلونة.