شاكيم غريفين.. أول مبتور يد ينضم إلى دوري كرة القدم الأمريكية

بات شاكيم غريفين أول لاعب مبتور اليد ينضم الى فريق في دوري كرة القدم الأميركية، باختياره من قبل فريق سياتل سيهوكس للموسم المقبل.

وانتقى سيهوكس غريفين (22 عاما) في الجولة الخامسة من عملية اختيار اللاعبين للموسم المقبل، ما جعل من لاعب الخط الدفاعي لفريق جامعة سنترال فلوريدا، أول مبتور يد ينضم الى دوري المحترفين.

وحقق غريفين حلما راوده منذ زمن طويل، لاسيما وأنه سينضم في الفريق الى شقيقه التوأم شاكيل الذي اختير من قبل الفريق مطلع الموسم الماضي.

وقال شاكيم "كان هذا الاتصال الهاتفي الذي انتظرته طوال حياتي"، في إشارة الى المكالمة التي تلقاها من المدير العام للنادي جون شنايدر لإبلاغه باختياره، مضيفا "انهرت بعد ذلك. لم أكن قادرا على التقاط أنفاسي، لم أعرف ماذا أقول، فقدت القدرة على إيجاد الكلمات".

وبترت اليد اليسرى لشاكيم غريفين وهو في الرابعة من العمر، جراء مضاعفات من تشوه خلقي نادر.

ويعد غريفين من اللاعبين النادرين الذين زاولوا كرة القدم الأميركية وهو مبتور اليد. فعلى رغم أن هذه الرياضة تعرف باسم "كرة القدم"، إلا أنها تختلف بشكل جذري عن كرة القدم المتعارف عليها عالميا، إذ تعتمد بشكل أساسي على نقل الكرة باليد على امتداد ملعب يبلغ طوله 100 ياردة. ويحتاج اللاعبون إلى استخدام اليدين بكثرة في حالات الهجوم والدفاع.

وأكد مدرب سياتل بيت كارول ان الفريق سيسعى للاستفادة من سرعة غريفين على أرض الملعب، واصفا اياه بأنه "شاب استثنائي (...) موهوب".

أما شقيقه شاكيل، فأكد انه سعى لاقناع إدارة النادي بضم شاكيم، قائلا "حرصت دائما على ترداد اسمه" على مسامع مسؤولي الفريق.

أضاف "حرصت كل يوم على ذكر اسمه (...) وهم أكدوا لي مرارا كم انهم يحبونه ويحبون عائلتي"، متابعا "أنا سعيد (...) هذا حلم يتحقق".

وحقق شاكيم مسيرة لافتة مع فريق جامعته، اذ شارك في 39 مباراة وبدأ في 26 منها كأساسي، وقام بـ 175 عرقلة دفاعية وقطع الكرة مرتين وأعاق تمريرات الفريق المنافس 11 مرة.