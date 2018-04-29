طاقم تحكيم تركي بقيادة تشاكر يدير مباراة مدريد وميونخ في قمة الأسبوع

يدير الحكم التركي الدولي جنيد تشاكر مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليغ) الثلاثاء القادم، بين ناديي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن تشاكر سيدير المباراة المرتقبة على أرض ملعب سانتياغو برنابيو، ويساعده على التماس مواطناه بهاء الدين دوران وطارق أونغون.

أما الحكمان المساعدان الإضافيان فهما حسين غوكشيك وبارش شيمشك، والحكم الرابع مصطفى أمره أيصوي.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب، التي أقيمت على أرض ملعب أليانز أرينا الخاص ببايرن ميونخ، انتهت لمصلحة ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.