غلاطة سراي يحسم الديربي التركي بثنائية في مرمى بشيكطاش

حسم فريق غلاطة سراي، اليوم الأحد، الديربي التركي لكرة القدم لصالحه بتغلبه على ضيفه بشيكطاش بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري المحلي.

أنهى غلاطة سراي صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه البرازيلي فرناندنهو فرانشسكو ريجس في الدقيقة 23.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه غلاطة سراي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو بشيكطاش من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وشهدت الدقيقة 65 طرد الصربي دوسكو توسيش، ليلعب بشيكطاش الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل غلاطة سراي النقص العددي في صفوف المنافس، وأضاف لاعب الرأس الأخضر غاري رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج غلاطة سراي فائزًا بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد غلاطة سراي إلى 66 نقطة ليستعيد الصدارة من باشاك شهير، ويقترب خطوات من التتويج باللقب.

بينما تجمد رصيد بشيكطاش عند 62 نقطة في المركز الرابع، ليتلقى الهزيمة الخامسة في المسابقة.