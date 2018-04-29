ليفربول يسعى لمضاعفة الراتب الأسبوعي لـصلاح.. تعرف على قيمته

يسعى مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي، إغراء المهاجم الكروي المصري محمد صلاح ماليًا نظير البقاء ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأحد، فإن نادي ليفربول يحاول زيادة الراتب الأسبوعي الذي يتقاضاه صلاح نظير بقائه وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة "ليفربول سيعرض راتبًا أسبوعيًا على صلاح يصل إلى 180 ألف جنيه استرليني (204 ألف يورو)، من أجل الإبقاء عليه داخل قلعة أنفيلد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم مضاعفة الراتب الأسبوعي للفرعون المصري الذي يتقاضى حاليًا 90 ألف جنيه استرليني (102 ألف يورو).

ومن المتوقع أن تنهال العروض الاحترافية على صلاح بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه في أول مواسمه مع ليفربول.

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة خلفًا للجزائري رياض محرز.