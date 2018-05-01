اتحاد غرب آسيا لكرة القدم يوافق على إقامة أول بطولة رسمية في العراق

قال الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وافق على إقامة أول بطولة رسمية في العراق، بعد رفع الحظر جزئياً عن ملاعب البلاد.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق مسعود، في بيان، أن "اتحاد غرب آسيا للعبة، أرسل كتابا رسميا إلى اتحادنا، طلب فيه توضيح رغبتنا من عدمها في استضافة بطولة المنتخبات الوطنية في الموعد المحدد لإقامتها، بحسب جدول الاتحاد خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وأضاف مسعود، أن "اتحاد الكرة (العراقي) أعلن في كتاب رسمي، موافقته على استضافة البطولة المذكورة في الموعد المحدد، على أن تقام في محافظة البصرة (جنوب) تحديداً".

وبين أن "البطولة تعد فرصة طيبة لتأكيد جدارتنا في رفع الحظر عن الكرة العراقية، وصولا إلى الهدف الأسمى الذي وضعناه وهو رفع الحظر الكلي عن ملاعبنا".

وتضم البطولة منتخبات العراق والبحرين وإيران والأردن وكازاخستان والكويت وقيرغيزستان ولبنان وعُمان وفلسطين وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، رفع الحظر عن ثلاثة ملاعب عراقية في محافظات: أربيل (شمال) وكربلاء والبصرة (جنوب).

ونظم العراق، مارس/ آذار الماضي، بطولة الصداقة الدولية الودية بمشاركة ثلاثة منتخبات هي العراق وسوريا وقطر، وتوج الأخير بلقب البطولة.