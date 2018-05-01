التركي رضا قايا ألب يفوز بذهبية بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية

أحرز المصارع التركي رضا قايا ألب الميدالية الذهبية ببطولة أوروبا للمصارعة الرومانية، المقامة بجمهورية داغستان.

وأحرز قايا ألب ذهبية البطولة بعد تغلبه على منافسه الروسي فيتالي شوجور بنتيجة 2-1، ليفوز ببطولة أوروبا للمرة السابعة على التوالي والثامنة في تاريخه.

وبلقب اليوم يكون قايا ألب قد حطم رقم مواطنه حمزة يرلي قايا، ليصبح هو "مصارع القرن".

ورضا قايا ألب حاصل على العديد من الميداليات في العديد من البطولات الدولية منها فضية أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، وذهبية بطولة العالم بفرنسا في أغسطس الماضي.