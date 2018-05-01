التركي رضا قايا ألب يقترب من الحصول على لقب "مصارع القرن"

اقترب المصارع التركي رضا قايا ألب بطل العالم في المصارعة الرومانية من الحصول على لقب "مصارع القرن" حال فوزه بميدالية بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية بداغستان في المباراة النهائية التي سيواجه فيها غداً الثلاثاء، منافسه الروسي فيتالي سشور.

واليوم الاثنين، تغلب قايا ألب على منافسه الروماني ألين أليكسوس بأربع نقاط للاشيء.

وتعد هذه المرة التاسعة التي يتأهل فيها قايا ألب لنهائي بطولة أوروبا.

وسبق لقايا ألب أن فاز ببطولة العالم سبع مرات قبل ذلك وفي حال فوزه بالبطولة غداً سيكون قد حطم رقم مواطنه حمزة يرلي قايا، ليصيح هو "مصارع القرن".

ورضا قايا ألب حاصل على العديد من الميداليات في العديد من البطولات الدولية منها فضية أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، وذهبية بطولة العالم بفرنسا في أغسطس الماضي.