محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في "البريمرليغ" من رابطة الكتاب الإنجليزية

فاز المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بجائزة لاعب العام في البريمرليغ من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

وأوضحت الرابطة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن صلاح يعد أول لاعب إفريقي يفوز بهذه الجائزة التي تعد الأقدم في إنجلترا منذ إعلانها عام 1948.

وأشارت إلى أن الجائزة ستسلم في 10 مايو / أيار المقبل في لندن.

وكشفت أن مهاجم ليفربول فاز بفارق ضئيل أقل من 20 صوتا، على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي ، في اقتراع شارك فيه أكثر من 400 عضو، واحتل هاري كين مهاجم توتنهام المركز الثالث.

كان الفرنسي نغولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، توج بهذه الجائزة الموسم الماضي.

ونجح صلاح (25 عاما) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول، حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلا 43 هدفا وصنع 15 أخرى.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة، خلفا للجزائري رياض محرز.