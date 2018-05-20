ريال مدريد للسلة يعبر فنربهشتة التركي إلى لقب الدوري الأوروبي

انتزع فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، لقب الدوري الأوروبي لكرة السلة للمرة العاشرة في تاريخه.

وتغلب ريال مدريد على فنربهتشه التركي في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 85-80 في مباراة جاءت مثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين.

وفشل لاعبو فنربهتشه في الاحتفاظ باللقب والتتويج به للمرة الثانية على التوالي.

بذلك، استعاد ريال مدريد اللقب القاري بعد غياب ثلاثة أعوام، وتحديدًا منذ عام 2015 عندما توّج بلقبها.

وانتزع فريق زالغيريس كاوناس الليتواني، في وقت سابق اليوم، المركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما فاز على سسكا موسكو الروسي بنتيجة 79-77.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني، أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، بإجمالي 10 مرات بفارق ثلاثة ألقاب عن مطارده سسكا موسكو.