ميلان يحجز مقعدًا في "يوروبا ليغ" بعد فوز ساحق على فيورنتينا

حجز فريق اي سي ميلان، اليوم الأحد، مقعدًا في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

وتغلب ميلان على ضيفه فيورنتينا بخمسة أهداف لهدف في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للدوري الإيطالي (الكالتشيو).

بادر فيورنتينا بإحراز هدف التقدم عن طريق الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة الـ 20.

وبعدها بخمس دقائق، أدرك ميلان التعادل عن طريق التركي هاكان تشالهان أوغلو، قبل أن يضيف باتريك كوتروني الهدف الثاني في الدقيقة الـ 41.

وواصل لاعبو ميلان من ضغطهم خلال شوط المباراة الثاني، وأضاف لاعبوه ثلاثة أهداف أخرى عبر الكرواتي نيكولا كالينيتش وكوتروني وجياكومو بونافنتورا في الدقائق الـ 49 و59 و76.

بذلك، ارتفع رصيد اي سي ميلان إلى 64 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 57 نقطة في المركز الثامن.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتأهل صاحبا المركزين الخامس والسادس من "الكالتشيو" للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز كييفو فيرونا على بينفينتو بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب أودينيزي على بولونيا، وكذلك كالياري على أتلانتا.

وفاز سبال على سامبدوريا بثلاثة أهداف لهدف، ونابولي على كروتوني بهدفين لهدف.

وتوّج يوفينتوس بلقب الموسم الحالي، بعدما أنهى المسابقة في الصدارة برصيد 95 نقطة.