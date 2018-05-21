المصري صلاح لاعب العام في إنكلترا باختيار الجماهير

حصد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، جائزة جديدة في إنكلترا تزين موسمه الاستثنائي مع فريقه.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية عبر موقعها الإلكتروني، فوز صلاح بجائزة لاعب العام باختيار الجماهير، بنسبة تصويت وصلت إلى 89 % .

وتفوق صلاح على منافسيه الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونياتد)، والبلجيكي كيفين دي بروين ورحيم إسترلينغ (مانشستر سيتي)، والبلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي)، وهاري كين (توتنهام هوتسبير).

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي (البريمرليغ) من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الرياضيين والاتحاد الإنكليزي.

كما تمكن صلاح من تسجيل 32 هدفًا في الدوري المحلي ليصبح أول لاعب يسجل هذا العدد في موسم واحد بنظام الـ 20 فريقا.