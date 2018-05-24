استاد أتاتورك الأوليمبي بإسطنبول يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020

اختير استاد أتاتورك الأوليمبي بإسطنبول لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن سابقاً أنّ "ستاديو دا لوز" في لشبونة البرتغالية واستاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية، مرشحان لاستضافة نهائي دوري الأبطال لموسم 2019-2020.

وسبق لاستاد أتاتورك الأوليمبي استضافة نهائي البطولة عام 2005 بين ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي وانتهى اللقاء بفوز الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح بعد تأخره بثلاثة أهداف خلال الشوط الأول من المباراة.

جدير بالذكر أن ملعب "فودافون أرينا"، معقل نادي بيشكطاش التركي في إسطنبول، سيستضيف نهائي كأس "السوبر الأوروبي" في 2019.

وتبلغ السعة الحالية لاستاد أتاتورك الأوليمبي الذي افتتح عام 2002، 76 ألف متفرج، فيما يسعى الاتحاد التركي لكرة القدم لرفع سعته لتصل إلى 92 ألف و200 متفرج بحلول 2024.