رونالدينيو سيتزوج من خطيبتيه في اليوم نفسه

أعلن نجم كرة القدم البرازيلي المعتزل، رونالدينيو، عزمه الزواج من امرأتين في يوم واحد، الشهر القادم، وفق ما جاء في وسائل إعلام برازيلية، اليوم الخميس.

هذا ومعلوم أن رونالدينيو (38 عامًا) يعيش مع "خطيبتيه" بريسيلا كويلو وبياتريس سوزا، في قصره بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في توافق تام؛ وقد شوهد أكثر من مرة بصحبتهما.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام برازيلية أن نجم نادي برشلونة الإسباني السابق سيتزوج "خطيبتيه" كلتيهما في حفل زفاف خاص بالقصر، علماً أن قوانين البرازيل لا تسمح بتعدد الزوجات، وتعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 6 سنوات.

لذلك من المحتمل أن يكون الزفاف المتوقع بمثابة "مجرد احتفال" مع المرأتين، دون تسجيله كزواج رسمي.

وأفادت التقارير بأن "الخطيبتين" تحصلان شهريا على حوالي ألفي دولار كنفقة خاصة لهما، كما أن رونالدينيو يعدل بينهما بالهدايا.

وكانت صحيفة "أو ديا" البرازيلية ذكرت أن رونالدينيو سبق أن طلب يدي كل منهما للزواج، في يناير/كانون ثانٍ 2017، وقدم لهما خاتمي الخطوبة.