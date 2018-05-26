أبطال أوروبا.. مدريد يحرز لقبه الـ13 في تاريخه على حساب ليفربول

أحرز ريال مدريد الاسباني لقبه الثالث تواليا والـ13 في تاريخه في دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، بفوزه على ليفربول الانكليزي 3-1 السبت في المباراة النهائية في العاصمة الاوكرانية كييف، في مباراة شهدت خروج نجم ليفربول المصري محمد صلاح مصابا واخطاء فادحة من حارسه الالماني لوريس كاريوس.

وعانى ليفربول مبكرا لاصابة صلاح افضل لاعب افريقي بكتفه بعد عرقلة من سيرخيو راموس (30)، فتأخر بهدية من كاريوس الى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (51). وبرغم معادلة ليفربول عبر السنغالي ساديو مانيه (55)، منح البديل الويلزي غايث بايل ريال التقدم باكروباتية رائعة (64)، قبل ان يقدم له كاريوس هدية غريبة في نهاية اللقاء ويمنحه الهدف الثالث (83).