باريس سان جيرمان يفتتح مدرسة لتعليم كرة القدم في إسطنبول

افتتح نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، اليوم السبت، مدرسة لتعليم كرة القدم، في مدينة إسطنبول التركية.

وشارك في حفل الافتتاح الذي أقيم بمنتزه كرة القدم بمنطقة عمرانية في الطرف الآسيوي من إسطنبول، المدرب الفني يلماز فورال، ولاعبون قدامى في الفرق والمنتخبات التركية.

وسيتولى لاعب نادي فنربهتشه السابق لكرة القدم، التركي سرهاد آكين، إدارة المدرسة.

وأوضح أكين، في كلمته أثناء حفل الافتتاح أنّهم سيفعلون ما بوسعهم من أجل تطوير الأطفال، وإرسال الموهوبين منهم إلى باريس.

وبعد حفل الافتتاح جرت مباراة ودية بين اللاعبين القدامى، وطلاب كرة القدم.