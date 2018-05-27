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8 أرقام لنجوم ريال مدريد بعد التتويج بأبطال أوروبا

وكالة الأناضول للأنباء
اسماعيل ٩
8 أرقام لنجوم ريال مدريد بعد التتويج بأبطال أوروبا

حقق لاعبو ريال مدريد الإسباني 8 أرقام بعد نجاحهم في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على ليفربول الإنكليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي البطولة القارية.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

- أصبح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ثالث مدرب بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإنكليزي بوب بايزلي يتوّج باللقب 3 مرات.

- بات زيدان أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يفوز باللقب القاري 3 مرات متتالية.

- زيدان أول مدرب فرنسي يحقق لقب دوري الأبطال 3 مرات.

- توني كروس أول ألماني ينجح بالفوز بلقب البطولة 4 مرات محطمًا رقم بكنباور ومولر والنجوم الذين فازوا بثلاثة ألقاب متتالية في السبعينيات.

- كريم بنزيما أول لاعب فرنسي يسجل في نهائي دوري الأبطال منذ هدف مواطنه زين الدين زيدان مع الملكي في مرمى باير ليفركوزن الألماني عام 2002.

- نجح بنزيما في تسجيل أول هدف له خلال مسيرته الكروية في مباراة نهائية.

- ريال مدريد أول فريق على مستوى القارة العجوز يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

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