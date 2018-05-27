محمد صلاح واثق من مشاركته في المونديال

قال لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي أنه عاش ليلة صعبة لكنه مقاتل وسيشارك في بطولة كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد، أكد صلاح "كانت ليلة صعبة للغاية، لكني مقاتل، على الرغم من الصعاب ، أنا واثق من أنني سأكون مع منتخب بلدي في روسيا الذي يعطيني حب بلدي ودعمها القوة التي أحتاج إليها".

ويعول المصريون علي صلاح كثيرا في قيادة منتخبه الوطني في مونديال روسيا الذي تعود له مصر بعد غياب أكثر من ربع قرن.

وتعمد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمس السبت ليسقط النجم المصري على كتفه ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح، التحامل على الإصابة، لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وعقب انتهاء المباراة قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إن محمد صلاح مهدد بالغياب عن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا الشهر المقبل لأن "الفحوصات الأولية تؤكد أن إصابته عبارة عن خلع في الكتف".

وقدم صلاح موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريق بـ 32 هدفًا ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي لـ"البريمرليغ".

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في "البريمرليغ" من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.