قدم: صلاح بجانب ميسي ورونالدو في التشكيلة المثالية لأبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأحد، عن التشكيلة المثالية لموسم 2017-2018 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت التشكيلة تواجد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بجانب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وضمت القائمة لحراسة المرمى: الكوستاريكي كيلور نافاس (ريال مدريد)، والبرازيلي أليسون بيكر (روما الإيطالي).

وفي الدفاع: جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ الألماني)، والبرازيلي مارسيلو وسيرخيو راموس والفرنسي رافائيل فاران (ريال مدريد)، و جورجيو كيلليني (يوفينتوس الإيطالي)، والهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول),

وفي الوسط: البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد) والكولومبي خاميس رودريغيز (بايرن ميونيخ).

وفي الهجوم: محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) والبوسني إدين دجيكو (روما).

وتوّج ريال مدريد باللقب للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه مساء السبت بعدما فاز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف لهدف.