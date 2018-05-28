محمد صلاح إلى إسبانيا للعلاج

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ينتقل الثلاثاء الى اسبانيا لتمضية فترة علاجية من الاصابة التي تعرض لها السبت، ويؤمل من خلالها أن يكون جاهزا لنهائيات كأس العالم في كرة القدم.

ولم يعلق النادي الإنجليزي حتى مساء الاثنين على المعلومات التي أوردها الاتحاد المصري في بيان عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وأصيب صلاح خلال مباراة النهائية لدوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد الاسباني السبت في كييف، والتي انتهت لصالح النادي الملكي 3-1. وتعرض اللاعب للاصابة بعد نصف ساعة على انطلاق المباراة، اثر احتكاك مع قائد ريال سيرخيو راموس، وخرج من الملعب متألما وباكيا، ما أثار مخاوف من غيابه عن المونديال (14 حزيران/يونيو-15 تموز/يوليو).

وفي بيانه الاثنين، أشار الاتحاد المصري إلى أن بعثة منه تضم رئيسه هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب محمد أبو العلا ستتوجه الأربعاء إلى إسبانيا "للقاء محمد صلاح وطاقمه الطبي التابع لنادي ليفربول هناك، والذين سيتوجهون إلى إسبانيا غدا (الثلاثاء) لخوض فترة العلاج من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأوضح أنه "تم اختيار أسبانيا حسب تقديرات ورؤية الطاقم الطبي لصلاح"، وان الأخير سيبقى هناك "حتى لحاقه ببعثة المنتخب في القاهرة".

وكان صلاح قد أكد في تغريدة له عبر "تويتر" الأحد، كانت الأولى له منذ إصابته ليل السبت، "كانت ليلة صعبة جدا، الا انني مقاتل. على رغم الصعاب، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعا فخورين".

أضاف "حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج إليها".

ولم يدل ليفربول بمعلومات رسمية عن إصابة صلاح منذ ليل السبت، حينما أصدر بيانا نقل فيه عن مدربه الألماني يورغن كلوب أن الإصابة "خطرة".

أضاف "هناك أمر ما في الكتف او عظمة الترقوة (...) الأمور لا تبدو جيدة"، متابعا "خسرنا لاعبا هاما وربما منتخب مصر خسر لاعبا مهما في كأس العالم".

وتخوض مصر في 15 حزيران/يونيو مباراتها الأولى في المونديال، وذلك ضد الأوروغواي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا روسيا والسعودية.

ويعول المصريون بشكل أساسي على صلاح، أفضل لاعب في انجلترا هذا الموسم وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، لقيادتهم في المونديال، والذي يشارك فيه منتخب "الفراعنة" للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاما.