قال لاعب كرة القدم البرازيلي فابينيو المنتقل حديثًا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي إن فريقه عظيم، وسيحاول كتابة التاريخ معه بالتتويج بالبطولات والألقاب.

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أكد فابينيو "جئت إلى هنا رغبة مني في الانتقال لنادي طموح، ليفربول يلعب من أجل الفوز في كل عام، سأحاول كتابة تاريخي الخاص والفوز بلقب معه، أسعى لأن أكون جزءاً من تاريخ النادي".

وأضاف "أنا سعيد ومتحمس للغاية بهذا الانتقال، ليفربول فريق عملاق، وأتطلع لليوم الذي سأرتدي فيه قميصه وأهبط لأرض الملعب وأشاهد الجماهير الرائعة".

وأوضح فابينيو "أرى أنني لاعب يجيد تنظيم اللعب جيداً لفريقي، ألعب بقوة وأجيد الرقابة، لسوء الحظ أحصل على الكثير من البطاقات الصفراء بسبب هذا، وأتمنى ألا أجد صعوبة في التأقلم مع كرة القدم هنا، حيث أنني أعلم أنهم هنا يعتمدون على أسلوب اللعب المكثف والقوي بدنياً".

وأشار النجم البرازيلي "شاهدت العديد من المباريات هذا الموسم، وأجد أن ليفربول فريق سريع وقوي، الفريق يمتاز بسرعة التحول من الدفاع للهجوم، ويهاجم بسرعة كبيرة تؤدي لمعاناة المنافس، كنت مهتماً بمعرفة المزيد عن ليفربول".

أعلن نادي ليفربول أمس الhثنين، التعاقد مع فابينيو قادمًا من موناكو الفرنسي ليصبح أولى صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية (الميركاتو الصيفي).

وشارك فابينيو مع موناكو في 225 مباراة وسجل 29 هدفًا في خمسة مواسم خاضها مع الفريق الفرنسي.