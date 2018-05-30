الاتحاد المصري لكرة القدم: صلاح في كأس العالم "إن شاء الله"

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم إن محمد صلاح سيتمكن من اللحاق بمونديال روسيا 2018

وقال بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الأربعاء بعنوان "صلاح في كأس العالم إن شاء الله" إن رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنتخب هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب محمد أبو العلا التقيا محمد صلاح في إسبانيا حيث يتلقى الاخير العلاج.

وأضاف البيان: "اطلع وفد المنتخب الوطني على البرنامج العلاجي للاعب الذي يسير بشكل جيد ويهدف إلى لحاقه بمباريات كأس العالم، كما لمس عزم وتصميم اللاعب الكبير على اللحاق بزملائه".

وقال أبو العلا إن فترة غياب صلاح لن تزيد عن ثلاثة أسابيع مرجحاً غياب صلاح عن المباراة الأولى مع أورغواي.

وأصيب صلاح خلال مباراة النهائية لدوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد الاسباني السبت في كييف، والتي انتهت لصالح النادي الملكي 3-1. وتعرض اللاعب للاصابة بعد نصف ساعة على انطلاق المباراة، اثر احتكاك مع قائد ريال سيرخيو راموس، وخرج من الملعب متألما وباكيا، ما أثار مخاوف من غيابه عن المونديال (14 حزيران/يونيو-15 تموز/يوليو).