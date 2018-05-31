بشكل مفاجئ.. زيدان يعلن رحيله عن مدريد

أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان استقالته من تدريب الميرينغي بعد أن قاده لتحقيق لقبه الثالث على التوالي بدوري أبطال أوروبا.

ودعا زيدان الصحفيين بشكل مفاجئ لعقد مؤتمر ظهر اليوم الخميس قبل أن يكشف عن توصله لاتفاق مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز يقضي بإنهاء عقده بريال مدريد.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد عام 2016 خلفاً لرافاييل بينيتيز ونجح بقيادته للفوز على أتلتيكو مدريد بنهائي دوري الأبطال بركلات الترجيح لتكون تلك المواجهة هي شرارة تحطيم الأرقام حيث نجح بعد ذلك الريال بالحفاظ على لقبه بالموسمين الماضيين.

وبات زيدان أول مدرب بتاريخ دوري الأبطال ينجح بالفوز بثلاثة ألقاب متتالية كما عادل رقم أنشيلوتي وبايزلي بالفوز بثلاثة ألقاب.