"فيفا" لمحمد صلاح: ننتظرك في المونديال أيها النجم

تمنى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، الشفاء العاجل للمهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي والمشاركة في كأس العالم بروسيا الشهر المقبل.

وفي تغريدة على صفحة "فيفا" بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الناطقة باللغة الروسية، "نتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح، ننتظرك في كأس العالم، بروسيا، أيها النجم".

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق اليوم، قدرة صلاح على المشاركة في المونديال.

ووفقًا لموقع الاتحاد الاليكتروني، "التقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنتخب ومعه محمد أبو العلا طبيب الفريق ظهر اليوم بمحمد صلاح في مدينة فالنسيا الإسبانية على هامش تلقي اللاعب علاجه وتأهيله هناك حسب رؤية طاقمه الطبي".

وأكد طبيب المنتخب أن فترة غياب صلاح بسبب الإصابة لن تزيد عن 3 أسابيع.

وتعرض صلاح لإصابة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التحام السبت الماضي مع مدافع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس وخرج على إثرها ولم يكمل المباراة.

ويعوّل المصريون على صلاح كثيرًا في قيادة منتخبه الوطني في مونديال روسيا الذي تعود له مصر بعد غياب أكثر من ربع قرن.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى بجانب السعودية وأورغواي وروسيا المستضيفة.