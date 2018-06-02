تعادل إيجابي للمنتخب التركي أمام نظيره التونسي بهدفين لكل منهما

واصلت تونس الاستعداد لكأس العالم بخوض الاختبار قبل الأخير أمام تركيا في مباراة دولية ودية للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامته في روسيا بعد 13 يوماً من الآن.

وخرج الفريقان بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل منتخب على ملعب جنيف في سويسرا.

جينك توسون، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، سجل هدف تركيا الأول في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، وكان توسون سجل 8 أهداف خلال آخر 9 مباريات مع منتخب تركيا.

فيما تعادل أنيس البدري، لاعب وسط الترجي التونسي سريعاً لنسور قرطاج في الدقيقة 56 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع حارس المنتخب التركي التصدي لها.

ثم تعرض توسون للطرد المباشر في الدقيقة 60 للمرة الأولى في مسيرته مع المنتخب التركي بعد غضب عارم نتيجة واقعة في مدرجات مع أحد أفراد عائلته وهتافات ضده.

وتقدم فرجاني ساسي، لاعب وسط النصر السعودي لمصلحة المنتخب التونسي في الدقيقة 79 مستغلاً النقص العددي للمنتخب التركي، بتصويبة ضعيفة نسبياً أخطأ الحارس في تقديرها.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة لفوز المنتخب التونسي، تمكنت تركيا من إدارك التعادل في الدقيقة 90 بعدما تمكن كاجلار سويونكو، مدافع فرايبورج الألماني من متابعة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لينتهي اللقاء بهدفين لكل فريق.

وكانت تونس قد تعادلت أمام البرتغال، بطلة أمم أوروبا 2016، في المباراة الودية السابقة بنفس النتيجة، وتواجه نسور قرطاج إسبانيا في الاختبار الأخير قبل المشاركة في كأس العالم.

تونس تلعب في كأس العالم تحت قيادة فنية للمدرب التونسي نبيل معلول بالمجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، إنجلترا وبنما.