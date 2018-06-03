هل يكون راؤول البديل المثالي لزيدان في النادي الملكي؟

كشفت صحيفة "آس" عن خطة ريال مدريد الإسباني، لاستبدال الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال من تدريب الفريق الأسبوع الماضي.

وتدور خطة الفريق حول أسطورة النادي الإسباني راؤول غونزاليس، الذي أكمل دورات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) التدريبية في الأسابيع الستة الأخيرة.

وتقول الصحيفة إن النادي الملكي يرغب في تأهيل راؤول على نفس طريق زميله السابق زيدان، والتي تتمثل بتعيينه لتدريب الفئات الصغيرة قبل أن تحين اللحظة المناسبة لتولي تدريب الفريق الأول.

راؤول.. البديل المثالي

ويمتلك راؤوول عددا من الصفات والخبرات التي قد تجعله مؤهلا أكثر من أي شخص آخر، لتولي المهمة الصعبة، وفقا للصحيفة.

وتوقعت الصحيفة أن يتلقى جمهور ريال مدريد خبر تعيين راؤول بشكل إيجابي جدا، كما توقعت احتفاء الجماهير بأسطورتهم السابقة، مما سيسهل عملية تدريبه للفريق.

من ناحية أخرى، يحترم لاعبو ريال مدريد أسطورتهم كثيرا، كما سبق لقائد الفريق الحالي سيرخيو راموس أن لعب مع راؤول في بداية مشواره.

كما أن عمله كسفير للنادي في الأعوام الأخيرة سيجعله مؤهلا للتعامل مع الإعلام، وهي مهمة تتطلب جهدا كبيرا، خاصة إذا ما كنت مدربا لفريق بحجم ريال مدريد.

ولعب راؤول لريال مدريد بين أعوام 1994 و2010، وسجل أكثر من 220 هدفا مع النادي الملكي.