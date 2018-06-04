رونالدو يستأجر مصارع ثيران لحراسته في المونديال

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر استئجار حارس شخصي له خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في روسيا منتصف الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة، الأحد، أن رونالدو استأجر نونو ماريكوس، أحد أفضل مصارعي الثيران، ليكون حارسًا شخصيًا له في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنه وقع الاختيار على ماريكوس بعدما نجح في تأمينه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مسؤول للصحيفة رفض الكشف عن هويته "رونالدو يشاهد الكثير من مصارعة الثيران، ولقد اختار نونو، حيث يعتقد أنه أحد أصعب الرجال الذين شاهدهم على الإطلاق".

وتلعب البرتغال في المجموعة الثانية بالمونديال بجانب منتخبات إسبانيا وإيران والمغرب.