صلاح ضمن التشكيلة النهائية لمنتخب مصر المشارك في مونديال روسيا

استدعى مدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني هكتور كوبر، نجم نادي ليفربول محمد صلاح إلى التشكيلة النهائية للمنتخب التي ستخوض غمار كأس العالم في كرة القدم 2018، وذلك رغم تعرضه للإصابة في نهاية أيار/ مايو.

وبحسب التشكيلة التي نشرها الاثنين الاتحاد المصري للعبة، ورد اسم صلاح ضمن لائحة من 23 لاعباً سيكونون في روسيا لخوض المونديال الثالث في تاريخ مصر والأول منذ 28 عاماً.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة بالغة في الكتف الأيسر في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 أيار/مايو الماضي، ما أثار مخاوف من عدم قدرته على المشاركة في البطولة العالمية.