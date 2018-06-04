صلاح على رأس التشكيلة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم

استدعى المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، نجم نادي ليفربول محمد صلاح الى التشكيلة النهائية لمنتخب مصر التي ستخوض غمار كأس العالم في كرة القدم 2018، وذلك على رغم تعرضه للاصابة في نهاية أيار/مايو.

وبحسب التشكيلة التي نشرها الاثنين الاتحاد المصري للعبة، ورد اسم صلاح ضمن لائحة من 23 لاعبا سيكونون في روسيا لخوض المونديال الثالث في تاريخ مصر والأول منذ 28 عاما.

وكان صلاح (25 عاما)، أفضل لاعب وهداف الدوري الانكليزي في الموسم المنصرم، قد تعرض لاصابة بالغة في الكتف الأيسر في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 أيار/مايو ضد ريال مدريد الاسباني (1-3).

وخرج صلاح متألما وباكيا من أرض الملعب الأولمبي في كييف بعد نحو نصف ساعة من انطلاق المباراة اثر احتكاك مع قائد ريال سيرخيو راموس، ما أثار مخاوف من عدم قدرته على المشاركة في البطولة العالمية.

وأكد الاتحاد المصري للعبة في 30 أيار/مايو ان غياب صلاح "لن يزيد" على ثلاثة أسابيع. وتشارك مصر في المونديال في المجموعة الأولى مع روسيا والأوروغواي والسعودية، وتخوض مباراتها الأولى في 15 حزيران/يونيو ضد الأوروغواي، وضد روسيا في 19، والسعودية في 25.

واستبعد كوبر ستة لاعبين من التشكيلة الأولية التي أعلنها، وهم حارس المرمى محمد عواد، وعمر طارق وكريم حافظ ومحمود عبد العزيز وأحمد جمعة وأحمد حسن "كوكا".

في ما يأتي تشكيلة اللاعبين الـ 23:

حراسة المرمى: عصام الحضري (التعاون السعودي)، محمد الشناوي وشريف إكرامي (الأهلي المصري)

الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وأيمن أشرف (الأهلي)، أحمد حجازي وعلي جبر (وست بروميتش ألبيون الانكليزي)، أحمد المحمدي (استون فيلا الانكليزي)، محمد عبد الشافي (الفتح السعودي)، عمر جابر (لوس أنجليس الأميركي)، محمود حمدي "الونش" (الزمالك)

الوسط: محمد النني (أرسنال الانكليزي)، طارق حامد (الزمالك)، سام مرسي (ويغان الإنكليزي)، محمود عبدالرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي)، عبدالله السعيد (الأهلي السعودي)، محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا التركي)، رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنكليزي)، عمرو وردة (اتروميتوس اليوناني)، محمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي)

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الانكليزي)، مروان محسن (الأهلي)