راموس: لم أتعمد إصابة صلاح والقضية أخذت أكثر من حجمها

نفى الإسباني سيرخيو راموس، مدافع فريق كرة القدم بريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعمد إصابة ثنائي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح والألماني لوريس كاريوس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال إن إصابة صلاح، أخذت أكبر من حجمها، وإنه لم يكن يرغب في الحديث في الأمر، وإنه متفاجئ من ردود الأفعال واتهامه بقيامه بحركة ممنوعة في رياضة الجودو.

وأضاف "برؤية اللعبة مع صلاح، هو من قام بجذبي، وأنا سقطت من الجانب الآخر، وأصيب في ذراعه غير المتداخل في الالتحام، ثم اتهمتُ بأنني أصبت الحارس بارتجاج في المخ، ما يتبقى فقط أن يقولوا إن البرازيلي فيرمينيو، أصيب ببرد بسبب نقطة عرق سقطت مني عليه".

وختم تصريحاته، "صلاح، بخير، أتحدث معه بالرسائل، أعتقد أنه كان من الممكن أن يكمل للشوط الثاني، ومن الواضح أن الأمور تكون بارزة عندما يفعلها راموس، مع الفريق الأكثر تتويجًا في أوروبا".

وتوج ريال مدريد، بلقب أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالتغلب على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف لهدف.