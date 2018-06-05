في إطار الاستعدادات لكأس العالم.. تعادل إيجابي بين منتخبي إيطاليا وهولندا

تعادل المنتخبان الإيطالي والهولندي، احد ابرز الغائبين عن المونديال الروسي، 1-1 الاثنين في تورينو في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وتقدمت إيطاليا عبر مهاجم فالنسيا الإسباني سيموني زازا في الدقيقة 67، وتلقت ضربة موجعة بطرد مدافع جنوى دومينيكو كريشيتو بعد دقيقتين.

واستغلت هولندا النقص العددي وادركت التعادل عبر مهاجم بورنموث الانكليزي ناثان أكي في الدقيقة 88.

وهي ثالث مباراة لايطاليا بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطها السابق روبرتو مانشيني بعد فوزها على السعودية 2-1 الاثنين الماضي، وخسارتها امام فرنسا 1-3 يوم الجمعة الماضي، فيما تعادلت هولندا بقيادة مدربها الجديد مدافعها وقائدها السابق رونالد كومان، للمرة الثانية بعد الاولى امام سلوفاكيا بالنتيجة ذاتها الخميس الماضي.