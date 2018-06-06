الرياض تستضيف كأس السوبر بين يوفنتوس وميلان

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية الأربعاء أن المملكة ستستضيف مباراة كأس السوبر الايطالية لكرة القدم بين يوفنتوس وميلان مطلع عام 2019 بعد توقيع اتفاقية مع رابطة الدوري الإيطالي.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إن رئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ والمدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الايطالي ماركو برونيلي وقعا الاتفاقية.

ونشرت صورا للرجلين أثناء التوقيع ورفع آل الشيخ كأس السوبر.

وكان يوفنتوس توج في أيار/مايو بلقب مسابقة كأس إيطاليا للمرة الرابعة تواليا والـ13 في تاريخه، وذلك بفوزه الكبير في النهائي الـ18 له على غريمه ميلان 4-صفر على الملعب الأولمبي في روما.

كما أحرز فريق "السيدة العجوز" لقب الدوري المحلي للمرة السابعة تواليا والرابعة والثلاثين في تاريخه (رقمان قياسيان).

وتسعى السلطات الرياضية في السعودية منذ أشهر الى استضافة بطولات عالمية وأحداث رياضية دولية في العديد من الرياضات، في مواكبة لحركة التغيير الى تشهدها المملكة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيانها أن خطوة استضافة مباراة كأس السوبر الإيطالية بين الفريقين العريقين يوفنتوس وميلان تأتي "استمرارا لاستضافة المملكة لأهم وأبرز الأحداث الرياضية العالمية".