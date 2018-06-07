بيليه: لم يتبق سوى بضعة أيام لانطلاق كأس العالم ومازلنا لم نختر الفريق المناسب

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، إن لديه تحفظات حول إمكانية تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العالم التي ستنطلق في روسيا الخميس المقبل.

وفي تصريح صحفي، اليوم الخميس، أكد بيليه أن لديه تحفظات حول فرص فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم على الرغم من كونه أحد المرشحين للتتويج باللقب.

وأضاف "لدي ثقة كاملة بقدرة تيتي المدير الفني لتحقيق إنجاز للبرازيل والتتويج بالمونديال، لكن شغفي هو شيء واحد يتمثل في أنه لا توجد سوى بضعة أيام لانطلاق العرس العالمي، ومازلنا ليس لدينا الفريق المناسب".

وأوضح بيليه "من وجهة نظري، جميع اللاعبين جيدون لكننا لسنا فريقًا جماعيًا".

وتخوض البرازيل المونديال في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.