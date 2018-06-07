قدم: تقدم لعرب آسيا وتراجع إفريقي في تصنيف "فيفا" الشهري

شهد التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، تغيرًا بسيطًا في مراكز بعض الدول العربية ما بين الصعود والهبوط في ظل ثبات كبير للتصنيف بشكل عام.

فعلى صعيد عرب إفريقيا، هبطت تونس 7 مراكز (21 عالميًا)، وتقدمت المغرب مركز وحيد لـ (41 عالميًا)، ومصر أيضًا لتصل لـ (45 عالميًا)، وهبطت الجزائر مركزين لـ (66 عالميًا)، و تراجعت ليبيا مركزًا لـ (101 عالميًا)، والسودان تراجعت مركزين لتصل لـ (128 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى القارة، تونس في الصدارة ثم السنغال (27 عالميًا)، وبعدها الكونغو الديمقراطية (38 عالميًا)، ثم المغرب، وأخيرًا مصر.

وعلى صعيد عرب آسيا، حافظ المنتخب السعودي على مركزه الـ (67 عالميًا)، وارتقت سوريا ثلاث مراكز لتصل لـ (73 عالميًا)، وقفزت الإمارات 4 مراكز لتصل (77 عالميًا)، ولبنان ثلاث مراكز (79 عالميًا)، وعمان مثلها لتصل لـ (84 عالميًا)، وصعدت العراق مركزين لـ (89 عالميًا).

وقفزت قطر3 مراكز لتصل للمركز الـ (98 عالميًا)، في حين تراجعت فلسطين ثلاث مراكز لتحتل المركز الـ(99)، وقفز الأردن 8 مراكز ليصل لـ (110 عالميًا)، والبحرين 3 مراكز لـ (113 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى القارة، أستراليا في الصدارة (36 عالميًا)، يليه إيران (37 عالميًا)، ثم كوريا الجنوبية (57 عالميًا)، فاليابان (61 عالميًا)، وأخيرًا السعودية.

وعلى مستوى قارة أوروبا، ألمانيا في الصدارة (الأولى عالميًا)، وبلجيكا (الثالث عالميًا)، فالبرتغال (الرابع عالميًا) فسويسرا (السادس عالميًا)، وأخيرًا فرنسا (السابع عالميًا)، وتراجعت تركيا مركزًا واحدًا لتصل لـ (38 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى قارة أمريكا الجنوبية، البرازيل في الصدارة (الثاني عالميًا)، يليه الأرجنتين (الخامس عالميًا)، فتشيلي (التاسع عالميًا) فبيرو (11 عالميًا) وأخيرًا أوروغواي (14 عالميًا).

وعلى مستوى قارة أمريكا الشمالية، المكسيك في الصدارة (15 عالميًا)، يليه كوستاريكا (23 عالميًا)، ثم أمريكا (25 عالميًا) فجامايكا (54 عالميًا) وأخيرًا بنما (55 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات العشرة الأولى على مستوى العالم، ألمانيا في الصدارة، يليه البرازيل، بلجيكا، البرتغال، الأرجنتين، سويسرا، فرنسا، يولندا، تشيلي وأخيرًا إسبانيا.